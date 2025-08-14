Der oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat im ersten Halbjahr 2025 die Wende geschafft: Nach einem Minus von 2,7 Millionen Euro im Vorjahr steht nun ein Nettogewinn von 1,4 Millionen Euro in den Büchern. Der Umsatz kletterte leicht um 2,3 Prozent auf 357,6 Millionen Euro. Wachstumstreiber war klar das Geschäft mit Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, das um fast sechs Prozent auf 270,3 Millionen Euro zulegte. Das Nutzfahrzeugsegment blieb mit 50,4 Millionen Euro stabil, während „Smart Plastics & Industrial Applications“ zweistellig einbrach – minus 15 %. Trotz des Comebacks in die Gewinnzone will Polytec einen harten Sparkurs fahren, um sich für ein weiter angespanntes Marktumfeld zu rüsten.

Bleiben Sie informiert: Unser Daily Briefing bringt Ihnen jeden Morgen ab 7 Uhr die wichtigsten Nachrichten zu Autozulieferern, Produktionstrends und Industriemärkten – kompakt und verständlich direkt in Ihr Postfach.