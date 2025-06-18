ZF Friedrichshafen im Wandel der Elektromobilität : ZF Friedrichshafen im Umbruch – Antriebssparte wackelt

18.06.2025
Lesezeit: ca. 9 Minuten
ZF Friedrichshafen steckt in der tiefgreifendsten Transformation seiner Geschichte. Die Elektromobilität macht das traditionsreiche Antriebsgeschäft überflüssig – und zwingt den Getriebegiganten zum radikalen Umbau. Was bleibt vom Konzern, wenn das Herzstück fällt?

Inhalt

ZF Friedrichshafen

Vor der Zentrale in Friedrichshafen weht das ZF-Logo weiter stolz – doch im Inneren ringt der Konzern um seinen Kurs.

- © ZF Group

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 4,80
Erstveröffentlichung
18.06.2025
Letzte Aktualisierung
18.06.2025
Dominique Otto