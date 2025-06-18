Während in Europa Werke schrumpfen und Aufträge wegbrechen, fährt ZF in Nordamerika auf Expansionskurs. Rund 27 Prozent des Konzernumsatzes – mehr als elf Milliarden Euro – entfallen inzwischen auf die Region. Besonders in den USA investiert der Konzern massiv, etwa in Gray Court (South Carolina), wo das PowerLine-Getriebe für Nutzfahrzeuge künftig in Stückzahlen von bis zu 200.000 Einheiten pro Jahr gefertigt werden soll. Die Nachfrage ist da: Vor allem im boomenden US-Nutzfahrzeugmarkt erwartet ZF „signifikantes Wachstum“. Der Umbau des Konzerns wird hier zur Wachstumsstory. Möglich macht das die lokale Produktion, die Nähe zu Kunden wie Freightliner von Daimler Truck – und BMWs wachsendes Interesse an US-Ware, um Zölle zu umgehen. Während ZF in Deutschland ums Überleben einzelner Werke ringt, entstehen in den USA neue Kapazitäten. Die Zukunft fährt bei ZF – zumindest teilweise – amerikanisch.

Weniger rund läuft es im größten Automobilmarkt der Welt: China. 2024 sank der Umsatz dort auf nur noch 6,4 Milliarden Euro – ein drastischer Rückgang gegenüber den 8,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Gründe sind unter anderem die Auslagerung der Achsmontage an Foxconn sowie ein stark sinkendes Preisniveau im chinesischen Volumengeschäft.

Gleichzeitig versucht ZF, sich in China technologisch neu zu positionieren. Mit dem Ausbau von Softwarekompetenz, softwaredefinierten Steuergeräten wie „ZF ProAI“ sowie einer neuen E-Achse aus dem Werk in Shenyang will der Konzern den Wandel vom Hardwarezulieferer zum Systemanbieter meistern. Auch im Bereich Fahrerassistenz und autonomes Fahren setzt ZF auf Expansion: Als erster ausländischer Zulieferer erhielt das Unternehmen eine Level-4-Testlizenz in Shanghai. Zudem sicherte sich ZF einen Großauftrag für das vollelektronische Steer-by-Wire-System im kommenden Nio-Flaggschiff ET9. Doch der Umbau ist teuer, die Margen eng – und der Personalabbau bleibt nicht aus: Die Zahl der Beschäftigten in China sank binnen eines Jahres um rund 1.500 auf 15.500.

Während ZF in China ums Wachstum kämpft und in Nordamerika expandiert, rückt eine grundsätzliche Frage immer stärker in den Fokus: Was bleibt von dem Konzern, wenn die Antriebssparte fällt?