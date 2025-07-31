Der hinter Bosch zweitgrößte deutsche Autozulieferer ZF spürt die anhaltende Schwäche der Branche: Im ersten Halbjahr sank der Umsatz um 10,3 % auf 19,7 Mrd. Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte und die Ausgliederung der Achsmontage ins Foxconn-Joint-Venture lag das Minus bei 1,7 %.

Operativ verbesserte sich das Ergebnis jedoch um 100 Mio. Euro auf 874 Mio. Euro, die bereinigte Ebit-Marge stieg von 3,5 % auf 4,4 %. Doch hohe Zinszahlungen, Restrukturierungskosten und Währungseffekte dürften diese Fortschritte weitgehend aufgezehrt haben.

Der Free Cashflow drehte von minus 494 Mio. Euro auf plus 465 Mio. Euro. „Durch optimierte Performance und fokussierte Investitionen konnten wir rund eine Milliarde Euro freisetzen“, so Finanzvorstand Michael Frick.

Dringend nötig, denn ZF sitzt auf 10,5 Mrd. Euro Schulden und zahlt jährlich über 600 Mio. Euro Zinsen. Zwar sicherte sich das Unternehmen im Juni durch eine 1,3 Mrd.-Euro-Anleihe Liquidität, muss dafür aber wegen seines schwachen Ratings 7 % Zinsen stemmen. Noch in diesem Jahr droht zusätzliche Belastung: Am 21. September läuft eine 750-Mio.-Euro-Anleihe aus, bisher mit nur 3 % verzinst.

