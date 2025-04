Der deutsche Automobilzulieferer Continental reagiert auf die anhaltende Krise in der Branche mit einem weiteren Stellenabbau. Bis Ende 2026 sollen weltweit 3.000 Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung wegfallen, darunter 1.450 in Deutschland. Besonders betroffen sind die Bundesländer Hessen und Bayern, zudem soll der Standort Nürnberg vollständig geschlossen werden.

Schon vor einem Jahr hatte Continental angekündigt, 7.150 Stellen in der Automobil-Sparte zu streichen – 5.400 in der Verwaltung und 1.750 in der Entwicklung. Laut Unternehmensangaben sei diese Maßnahme bereits zu 80 bis 90 Prozent umgesetzt. Mit den nun angekündigten zusätzlichen 3.000 Stellen summiert sich der Abbau auf über 10.000 Arbeitsplätze. Als Grund für die erneuten Kürzungen nennt das Unternehmen die verschärfte Lage in der Automobilbranche.