Noch ist GAC in Europa weitgehend unbekannt – das soll sich bald ändern. Der staatliche Autoriese aus Guangzhou, einer der größten Hersteller Chinas, drängt mit voller Kraft auf den europäischen Markt. Beim Pariser Autosalon 2024 präsentierte GAC mit dem Aion V ein erstes Modell für Europa und kündigte den Markteintritt für Ende 2025 in Deutschland an.

Produziert werden soll der Aion V gemeinsam mit dem kompakten Aion UT in Graz – bei Magna Steyr. Der Aion V ist ein 4,60 Meter langes Elektro-SUV mit 75-kWh-Batterie und rund 520 Kilometern Reichweite, der Aion UT kommt auf 4,27 Meter Länge, 60-kWh-Akku und 420 Kilometer Reichweite. Beide Modelle sind in China mit moderner Technologie wie Gestensteuerung und KI-Funktionen ausgestattet, der UT besitzt zudem einen zentralen 14,6-Zoll-Bildschirm. In Präsentationen war von einem Einstiegspreis von unter 30.000 Euro für den UT die Rede – ob das trotz Montage in Europa zu halten ist, bleibt offen.