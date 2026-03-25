Magna Steyr Xpeng Produktion : Xpeng und GAC bringen Magna Steyr neue Auslastung – doch reicht das für das Werk in Graz?

25.03.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Nach Jahren sinkender Auslastung steht Magna Steyr in Graz an einem Wendepunkt. Ausgerechnet Xpeng und GAC könnten dem Werk über neue Programme wieder eine Rolle im Europa-Start chinesischer Autobauer verschaffen. Doch reicht das, um den angeschlagenen Standort dauerhaft zu stabilisieren?

Inhalt

Start der Xpeng-Produktion bei Magna in Graz im September 2025

Xpeng und GAC bringen neue Bewegung zu Magna Steyr in Graz – für das Werk ist das eine wichtige Chance.

- © Peter Reiter Photography

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Erstveröffentlichung
25.03.2026
Letzte Aktualisierung
25.03.2026
Dominique Otto