Industriebetriebe zahlen in Europa deutlich höhere Strompreise – insbesondere im Vergleich zu China oder den USA. Der durchschnittliche Industriestrompreis lag in der EU zuletzt bei rund 13 Cent pro Kilowattstunde, während Unternehmen in den USA und China nur etwa 8 Cent zahlten. Das war nicht immer so: Noch 2017 lagen die europäischen Preise unter denen Chinas und auf Augenhöhe mit den US-Tarifen. 2021 kam dann die Trendwende. Der Rückgang russischer Gaslieferungen ließ die Importabhängigkeit Europas auch am Strommarkt spürbar werden: Die Großhandelspreise schnellten in die Höhe. Inzwischen hat sich ein Teil der Differenz zwar wieder verringert, das Preisniveau liegt aber noch immer deutlich über dem der USA und China.

Hauptursache für die auseinanderklaffende Entwicklung sind die deutlich gestiegenen Stromerzeugungskosten in Europa, angetrieben von den ab 2021 explodierenden Gaspreisen. Schon vor der Krise war das Preisniveau von Erdgas in der EU etwa doppelt so hoch wie in den USA, inzwischen ist der Abstand auf nahezu das Vierfache angewachsen. Auch wenn sich das nicht eins zu eins auf den Strompreis überträgt, ist die Richtung klar: Vor 2021 lagen die Industriestrompreise in Europa im Schnitt etwa zehn Prozent über dem US-Niveau – heute sind es laut Prognos-Studienautor Sven Kreidelmeyer rund 70 Prozent.

Und Österreich? Mit durchschnittlich 14,8 Cent pro Kilowattstunde liegen die Industriestrompreise leicht über dem EU-Schnitt. Für den wirtschaftlichen Erfolg vieler Unternehmen spielt das jedoch eine untergeordnete Rolle – betroffen sind vor allem einzelne energieintensive Branchen, während andere weitgehend unberührt bleiben.

