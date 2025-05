Europäische Batteriehersteller wie Northvolt, Verkor, ACC und Volkswagen bemühen sich, im globalen Wettbewerb aufzuholen – doch der Weg bleibt steinig, und ein wirtschaftlicher Durchbruch steht bislang aus.

Northvolt aus Schweden galt lange Zeit als einer der vielversprechendsten Anbieter mit einer Gigafabrik in Schweden und Plänen für weitere Werke in Europa und Nordamerika. Trotz großer Ambitionen meldete das Unternehmen im März 2025 Insolvenz an, Grund war die gescheiterte Skalierung der Produktion und die damit einhergehende fehlende Anschluss-Finanzierung. Das französische Startup Verkor arbeitet mit Partnern wie Renault und Schneider Electric am Aufbau einer Batterieproduktion; die geplante Kapazität von knapp 12 Gigawattstunden ab 2026 verdeutlicht den Größenunterschied zum übermächtigen Konkurrenten aus Fernost. Auch das Joint Venture Automotive Cells Company (ACC), getragen von Stellantis, TotalEnergies und Saft, versucht, eine europäische Zellfertigung in Frankreich und Deutschland zu etablieren. Doch auch ACC kämpft mit Rückschlägen: Mitte 2024 wurde der Bau einer weiteren Fabrik in Kaiserslautern gestoppt, womit das Werk in Billy-Berclau in Frankreich der einzige produzierende Standort bleibt. Im März 2025 forderte ACC eine „sofortige Unterstützung“ von Staatsseite, da sonst – so ACC-Chef Yann Vincent – eine „strategische Niederlage“ für Europa drohe. Volkswagen verfolgt eine duale Strategie: Neben der Kooperation mit CATL investiert der Konzern in eigene Batteriefabriken, etwa in Salzgitter, um Produktion und Lieferketten stärker zu kontrollieren.

Doch während Europa noch damit ringt, den Rückstand bei Batteriezellen aufzuholen, setzt CATL bereits zum nächsten Schlag an: Einer eigenen E-Plattform.