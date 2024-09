Auch für die rund 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Piezocryst soll sich wenig ändern. Der Standort in Graz auf dem AVL-Gelände bleibt bestehen, und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen wird fortgeführt. „Die Entscheidung zum Verkauf erfolgt im Rahmen einer langfristigen Strategie, die es Piezocryst ermöglichen wird, in einem dynamischen Marktumfeld seine Position zu stärken, Technologien in einem breiteren Markt und in neuen Segmenten zu platzieren und weiterhin maßgebliche technologische Entwicklungen voranzutreiben“, so AVL.

Spectris PLC ist ein britisches Unternehmen, das sich auf Präzisionsmessgeräte und -systeme spezialisiert hat. Das Tochterunternehmen HBK, ein Anbieter von Test- und Messtechnik mit Sitz in Deutschland und Dänemark, unterhält bereits seit vielen Jahren eine Vertriebspartnerschaft mit Piezocryst. Gleichzeitig ist AVL ein langjähriger Kunde von HBK. Seit 2000 gehört HBK zur Spectris-Gruppe. Durch die Übernahme von Piezocryst werde HBK sein Portfolio, insbesondere im Bereich der Sensortechnik, weiter ausbauen.



„Wir sind überzeugt, in HBK den idealen Partner gefunden zu haben, damit Piezocryst sich innovativ weiterentwickeln und in neue Märkte vordringen kann“, sagte Helmut List, CEO von AVL. Zugleich sichere AVL durch diese strategische Partnerschaft weiterhin Zugang zu Innovationen und bestehenden Technologien für ihre Kunden. „Piezocryst ist ein etabliertes Unternehmen, das für seine herausragende Qualität bekannt ist und von uns seit Langem geschätzt wird. Seine einzigartige Technologie wird unser Portfolio erweitern und unsere Position im Markt für Hochtemperatur- und Hochpräzisionssensoren weiter ausbauen. Wir freuen uns sehr, Piezocryst in unserer Unternehmensgruppe willkommen zu heißen“, fügte Andrew Heath, Chief Executive von Spectris, hinzu.



Die Vertragsunterzeichnung zwischen AVL und Spectris ist bereits erfolgt, jedoch steht die kartellrechtliche Prüfung durch die zuständigen Behörden noch aus.