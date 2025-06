Auch Schaeffler wächst in China: 2024 legte der Umsatz in der Volksrepublik um 3,9 Prozent zu. Mit 13 Werken, zwei Forschungszentren in Anting und Changsha sowie rund 13.000 Mitarbeitenden ist der Zulieferer vor Ort tief verankert. Das Unternehmen treibt seine Transformation vom klassisch mechanischen Komponentenhersteller hin zum Anbieter smarter Antriebslösungen voran – mit Fokus auf E-Motoren, E-Achskomponenten und softwarefähigen Aktuatoren.

Die Übernahme von Vitesco soll Schaefflers Position im Markt für Elektromobilität weiter stärken. Der Zusammenschluss wurde von Aufsichtsrat und Hauptversammlung bereits genehmigt, der rechtliche Abschluss ist für Ende 2025 geplant. Vitesco ergänzt das Portfolio mit Hochvoltkomponenten, Invertertechnologie und Batterie-Management-Systemen – Bausteine, die insbesondere im chinesischen Markt heiß begehrt sind.

Doch während Schaeffler zuletzt zulegen konnte, bleibt Vitesco in China unter Druck: 2024 stagnierte der Umsatz weitgehend auf Vorjahresniveau. Vitesco ist bislang mit wenigen Standorten vertreten – darunter ein Entwicklungszentrum und eine Fertigung in Tianjin sowie der regionale Hauptsitz in Shanghai. Im Vergleich zu Schaefflers breiter Präsenz fällt die lokale Verankerung deutlich schwächer aus. Das soll sich nun ändern: Mit der Übernahme kann Vitesco vom bestehenden Netzwerk und OEM-Zugang des Mutterkonzerns profitieren – und so stärker im chinesischen Plattformgeschäft Fuß fassen.

Beide Unternehmen konnten zuletzt Großaufträge in China gewinnen: So startete Schaeffler Anfang 2025 im Werk Xiangtan die Serienproduktion von Kugelgewindetrieben für elektromechanische Lenk- und Bremssysteme. Die hochpräzisen Antriebskomponenten gehen an mehrere chinesische Automobilhersteller, darunter Changan Automobile. Vitesco Technologies produziert seit Mitte 2024 im Werk Changchun erstmals Batterie-Management-Controller (BMC) in Großserie für einen führenden lokalen OEM. Offiziell bestätigt ist der Auftraggeber nicht – laut Branchenkreisen soll es sich jedoch um die FAW Group handeln. Die BMCs übernehmen zentrale Funktionen wie Zellüberwachung, Temperaturregelung und Datenkommunikation in NEV-Batteriesystemen.

Ob die Fusion in China zum gewünschten Marktvorteil führt, wird vor allem davon abhängen, wie rasch Vitesco seine Technologien bei chinesischen OEMs platzieren kann – und wie entschlossen Schaeffler seine Systemlösungen skaliert.