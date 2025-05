Im ersten Quartal 2025 verzeichnete Forvia Hella einen Umsatz von 2,0 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies, währungsbereinigt, einen leichten Rückgang um 0,8 Prozent. Das operative Ergebnis (Operating Income) sank um 2,2 Prozent auf 109 Millionen Euro, was sich in einer operativen Marge von 5,5 Prozent (Vorjahr: 5,6 Prozent) niederschlug.

Trotz dieser Rückgänge hält das Management an seinen Jahresprognosen fest. Für das Gesamtjahr erwartet Forvia Hella einen währungsbereinigten Umsatz zwischen 7,6 und 8,0 Milliarden Euro sowie eine operative Marge zwischen 5,3 und 6,0 Prozent.

In Anbetracht der makroökonomischen Herausforderungen setzt Forvia Hella auf ein konsequentes Kostenmanagement. Ziel ist es, durch schlankere Strukturen, optimierte Produktionsprozesse und gezielte Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Auswirkungen externer Belastungen zu minimieren. „Wir passen unsere Strukturen an die Marktrealitäten an und reagieren flexibel auf geopolitische Veränderungen“, so Schäferbarthold weiter. Die aktuelle Umstrukturierung, einschließlich der Produktionsverlagerung im Südburgenland, ist Teil dieser Strategie.