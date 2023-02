Der Wieselburger Lichtsystem-Spezialist ZKW produziert Scheinwerfer und Elektronikmodule für Automobilhersteller wie Audi, BMW, Daimler, Geely, MAN, Opel, Porsche, Scania Truck, Skoda, Volvo und VW.

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit will das Unternehmen unter anderem weiter in die Automatisierung investieren. Im Rahmen des zusätzlichen Kostensenkungsprogramms werden nun bis Ende 2024 rund 600 Mitarbeiter am Produktionsstandort Wieselburg abgebaut. Die notwendigen Personalanpassungen sollen möglichst sozialverträglich umgesetzt werden, heißt es.



Ein interessantes Detail: Im April läuft die fünfjährige Standortgarantie ab, die der koreanische Konzern LG Electronics im Jahr 2018 den insgesamt 3500 heimischen Mitarbeitern bei der Übernahme von ZKW im Jahr 2018 abgegeben hat.

Die koreanische LG Corporation ist mit einem Umsatz von fast 70 Milliarden Euro einer der größten Elektronikkonzerne der Erde. Umso spektakulärer war die Nachricht, dass sich der Globale Player für Smartphones, Fernseher und Haushaltsgeräten Interesse am verhältnismässig kleinen niederösterreichischen Automobilzulieferer ZKW zeigt.



Fast ein Jahr dauerten die zähen Übernahmeverhandlungen, in denen sich LG gegen Mitbieter wie die heimische B&C Holding, Magna aber auch Panasonic durchsetzte. Mit ein Grund für das Ausscheiden lokaler Mitbieter war wohl auch der Kaufpreis, der bei rund 1,1 Milliarden Euro gelegen haben dürfte. Für die Vertragsunterzeichnung kam sogar LG-Electronics Vizepräsident Jin-Yong Ki nach Österreich.

Der neue CEO Wilhelm Steger, der im Vorjahr den Langzeit-Vorstandschef Oliver Schubert abgelöst hat, ordnet jetzt den Konzern neu – und verkleinert das Werk in Wieselburg deutlich.

Aber auch weitere Arbeitsplätze wackeln. Laut Medienberichten ist neben dem Standort Wieselburg auch das Werk in Dietach bei Steyr (Oberösterreich) von Sparmaßnahmen betroffen. Demnach soll die Produktion noch heuer eingestellt werden. In Dietach sind 30 Mitarbeiter beschäftigt.



"Der Mietvertrag in Dietach läuft mit Jahresende 2023 aus", so Andreas Nix, ZKW-Standortleiter in Wieselburg. Die dortige Ersatzteilfertigung soll in freie Flächen in Wieselburg integriert werden. Ob die 30 Mitarbeiter übernommen werden, werde sich im Laufe des Jahres zeigen, so der Manager.