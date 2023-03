Erst letzte Woche hatte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld angekündigt, zukünftig eher in den USA als in Europa investieren zu wollen. "Die nächsten Werke bauen wir eher in Amerika", so Rosenfeld. Ein Grund dafür sei das milliardenschwere Subventionspaket Inflation Reduction Act. "Wir werden ihn auf jeden Fall nutzen, um verstärkt in den USA zu investieren", so Rosenfeld weiter.

Seit 60 Jahren produziert Schaeffler in Österreich in Berndorf mit rund 500 Mitarbeitern Wälzlager. Der Standort Berndorf ist das Leitwerk für die weltweite Produktion dieser Produktgruppe. Die gesamte Gruppe erwirtschaftet mit rund 83.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 14 Milliarden Euro.