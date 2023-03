Grundsätzlich glaubt der Werksleiter, "der Bedarf an Individualmobilität wird weiterhin bleiben, auf das setzen wir auf. Die Frage ist, mit welchem Antriebskonzept. Wir bieten Technologieoffenheit an". Als größte Einschränkungen bei E-Mobilität nennt er die Energiepreise und Ladeinfrastruktur. Bei zweiterem sei auch die Politik gefordert, "den Ausbau sicherzustellen". Reichweiten seien bei den E-Autos heute allgemein kein Problem mehr. Wie hoch er das Potenzial bei Neuzulassungen von E-Autos aktuell sieht? "Wir wissen nicht, wie sich die Märkte entwickeln, was die Regulatorik (wie Lieferengpässe oder Energiekrise, Anm. der Red.) macht".

BMW müsse "entsprechend agieren und sich breit aufstellen", wiederholte er.Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr nannt von Moltke nicht, aber man habe im letzten Quartal 2022 gut aufgeholt. 2021 steigerte das Werk in Steyr im Vergleich zu 2020 den Umsatz um 12,5 Prozent auf 3,36 Mrd. Euro. Die BMW Group Österreich erzielte mit ihren Gesellschaften in Salzburg, Steyr und Wien einen Umsatz von 6,57 Mrd. Euro, was einem Plus von 12,6 Prozent entsprach. Der Anteil an elektrifizierten (vollelektrisch und Hybrid) Neuwagen betrug 2022 gut 35 Prozent.Klaus von Moltke wurde in Venezuela geboren.

Er studierte Ingenieurwissenschaften und startete 1998 bei BMW in München als Prozessplaner in der Fahrzeugmontage. Später war er vier Jahre im südafrikanischen Werk Rosslyn tätig. 2010 kehrte er nach München zurück. Bis zu seinem Wechsel nach Steyr leitete er die Gestaltung und Implementierung von Produktionskonzepten für Mittelklasse- und Oberklasse-Modelle.

