Wie der "Spiegel" am Freitag berichtet, steht der österreichische Manager Siegfried Wolf offenbar kurz vor der Übernahme des Russland-Geschäfts des deutschen Auto- und Industriezulieferers Schaeffler. Ein entsprechender Vertrag sei bereits im Dezember vergangenen Jahres unterzeichnet worden. Für den Abschluss stünden aber noch Genehmigungen aus Russland aus.



Eine Übertragung der Unternehmensanteile an dem Werk im russischen Uljanowsk an Wolf sei bereits eingeleitet worden, schreibt der "Spiegel". Das Konstrukt sieht vor, dass die Anteile zunächst an die russische Firma PromAvtoKonsalt gehen und dann an Wolf, der im Aufsichtsrat von Schaeffler sitzt. In der Produktionsstätte soll unter anderem die Fertigung eines Transportermodells unterstützt werden, das vom russischen Militär für seine Logistik genutzt wird. Von Seiten Schaefflers wurde der Verkaufsplan nach Angaben des Magazins bestätigt.

Dem Bericht zufolge geriet das Geschäft wegen mutmaßlicher Verbindungen zum russischen Oligarchen Oleg Deripaska, dem enge Geschäftsbeziehungen zu Wolf nachgesagt werden, auch ins Visier der ukrainischen Antikorruptionsbehörde NAZK. Gegen Deripaska wurden kürzlich Sanktionen der USA und der Europäischen Union verhängt. Der Geschäftsmann war bis vor kurzem auch Großaktionär des österreichischen Baukonzerns Strabag.

Auf Anfrage des "Spiegel" erklärte Wolf, er mache "in keinster Weise mit Personen oder Unternehmen, welche von internationalen Sanktionen betroffen sind". Aus allen früheren operativen Aktivitäten in Russland habe er sich zurückgezogen. Wolf-Sprecher Josef Kalina bestätigte gegenüber der APA das Kaufinteresse, äußerte sich aber nicht zu einem möglichen Deal.