„In Summe werden wir womöglich nie wieder auf ein Verkaufsniveau wie vor der Coronapandemie mit 3,6 Millionen Pkw zurückkehren“, glaubt ZDK-Vizepräsident Peckruhn. Nicht viel besser sehen die Prognosen im übrigen Europa aus. Überall leidet die Auslastung der Werke unter der Krise. Besonders betroffen sind aber die deutschen Werke.

Rund 60 Prozent aller in Europa produzierten Autos werden bei VW und Audi in der Bundesrepublik gefertigt. Bei Mercedes liegt der Anteil bei 79 Prozent und bei BMW sogar bei fast 97 Prozent. Aus Branchenkreisen ist zu hören: Viele deutsche Hersteller verzögern deshalb künstlich den Abbau des noch vorhandenen Auftragsüberhangs. Nur so sei ihnen die Auslastung ihrer Werke auch in Zukunft möglich.

Die europäischen Ambitionen von Tesla und chinesischen Elektroautoherstellern erschweren die Lage der traditionellen Automobilhersteller. Nach und nach nehmen sie in Europa immer mehr Marktanteile von VW, BMW und Mercedes ab. Die Newcomer produzieren außerhalb Europas einen Großteil ihrer Fahrzeuge für den europäischen Markt. In Europa gibt es bislang keine Werke chinesischer Hersteller wie MG, BYD oder Nio. Lediglich Tesla stellt seinen Bestseller, das Model Y, auch in Deutschland her.