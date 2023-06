Last but not least möchte ich auf das aktuelle Social Media-Lieblingsthema eingehen, die KI. So richtig in der Öffentlichkeit steht diese ja erst seit einigen Monaten durch den Launch eines KI-Programms. Seit vielen Jahren erweist die KI uns aber schon wertvolle Dienste in der Automobilbranche. Angefangen von der Produktion bis hin zu Apps für E-Auto Fahrer, die einem sagen wo man als nächstes Tanken muss und welche Ladestation gerade wie besetzt ist.

>>> Das lernen wir von den AI-Pionieren der österreichischen Industrie.

Die Technik bereichert uns auch in dieser Lebenslage, aber wir müssen es zulassen. Angst vor Veränderungen sind in Ordnung, aber Veränderungen können auch etwas Gutes sein. Vor allem wenn man die furchtbaren Zahlen an Verkehrstoten jedes Jahr sieht. Ich freue mich, mit meinem Team einen maßgeblichen Beitrag dazu zu leisten, das Autofahren der Zukunft auf positive Weise zu beeinflussen.

Die gesamte Studie finden Sie hier.