In der im Umbruch befindlichen Automobilindustrie sind die Voraussetzungen gut, dass viele Beschäftigte einen neuen, zukunftsträchtigen Beruf erlernen und ausüben können. Das ist das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung über die Automobilindustrie in Baden-Württemberg. Darin heißt es, dass der Branche zwar ein "spürbarer Arbeitsplatzabbau" drohe. Auf der anderen Seite sei aber auch mit einem Mangel von 40.000 Fachkräften im Jahr 2030 zu rechnen.

Der Wandel der Gesamtwirtschaft durch Digitalisierung und Klimawandel sowie die Hinwendung der Branche zur E-Mobilität veränderten die Anforderungen an die Beschäftigten, heißt es in der Studie. Der Umbruch betreffe alle Qualifikationsstufen: ungelernte Hilfskräfte, Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung, aber auch Spezialistinnen und Spezialisten bis hin zu Expertinnen und Experten in verschiedenen Bereichen.