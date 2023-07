Der Elektroauto-Boom in China hält unterdessen an: Im Mai war jedes dritte verkaufte Fahrzeug in dem Land batterieelektrisch angetrieben, wie der chinesische Herstellerverband CPCA am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig legten die Autoverkäufe insgesamt kräftig zu: um 28,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.



Der chinesische Automarkt ist inzwischen der größte der Welt. Bei Elektroautos dominieren einheimische Hersteller, ausländische Marken tun sich schwer. Im Mai entfiel laut CPCA mit mehr als 239.000 Fahrzeugen fast die Hälfte der Verkäufe auf den Hersteller BYD. Der US-Elektroautobauer Tesla liegt mit knapp 78.000 weit dahinter.

>>> E-Klasse: Mercedes-Benz letzter neuer Verbrenner

Auch BYD setzt verstärkt auf den Export. Das Unternehmen verkauft seine E-Autos mittlerweile in rund 50 Ländern, darunter auch in Europa. Insgesamt hat sich der Export von E-Autos aus chinesischer Produktion laut CPCA innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt (135,7 Prozent).



Der Markt für Elektroautos entwickelt sich in China seit einigen Jahren rasant. Auch das Auslaufen der staatlichen Subventionsprogramme für den Kauf Ende 2022 hat an der grundsätzlichen Entwicklung nichts geändert. Allerdings liefern sich die Hersteller seit einigen Monaten einen harten Preiskampf.

>>> BMW und Volvo verkaufen dank Elektro-Autos mehr Fahrzeuge

Das chinesische Handelsministerium kündigte kürzlich eine landesweite Kampagne an, um den Absatz von Elektroautos weiter anzukurbeln. Unter anderem soll der Ausbau von Ladestationen in ländlichen Gebieten vorangetrieben werden.