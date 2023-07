Der deutsche Autozulieferer Bosch steigt in das Milliardengeschäft mit der Wasserstofftechnologie ein. Er produziert Brennstoffzellen-Antriebe für Lastwagen. Am Standort Stuttgart-Feuerbach habe die Fertigung der Antriebssysteme für den Pilotkunden Nikola, einen Hersteller emissionsfreier Lastwagen aus den USA, begonnen, teilte Bosch am Donnerstag mit.

>>> Klimawandel und Cyber-Attacken: Davor fürchten sich Österreichs Unternehmen

Gleichzeitig starte auch in China im Werk Chongqing die Produktion solcher Antriebe, die für schwere Nutzfahrzeuge auf langen Strecken eine Alternative zum batterieelektrischen Antrieb werden sollen. Auch für die USA gebe es Produktionspläne.

Wasserstoff ist für Bosch ein wichtiges Zukunftsthema. Der Konzern entwickelt sowohl die Technik für die Herstellung als auch für die Anwendung des Energieträgers. Am Donnerstag kündigte das Traditionsunternehmen an, seine Investitionen in diesem Bereich aufzustocken - auf knapp 2,5 Milliarden Euro bis 2026. Bis 2030 will Bosch mit der Technologie rund 5 Milliarden Euro umsetzen.