China ist der größte Automobilmarkt der Welt. Als solcher ist er auch der wichtigste Einzelmarkt für die deutschen Hersteller Volkswagen (einschließlich Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz.



Aber auch die chinesischen Autobauer selbst bauen ihr Auslandsgeschäft weiter aus. Ihre Aufholjagd könnte die europäischen Hersteller einer Studie zufolge bis zu 24 Milliarden Euro kosten. Dieser Wertschöpfungsverlust drohe bis 2030, wenn chinesische Unternehmen einen Marktanteil von zehn Prozent eroberten, so Experten der Allianz Trade. Einschließlich der Zulieferer wäre der Verlust noch deutlich höher.

>>> E-Klasse: Mercedes-Benz letzter neuer Verbrenner

Noch sei der Marktanteil der Chinesen in Europa gering, "aber er dürfte - analog zu koreanischen und japanischen Herstellern in der Vergangenheit - schnell wachsen", sagte Aurelien Duthoit, Branchenexperte bei Allianz Trade.



Ein wichtiger Grund für den steigenden Marktanteil chinesischer Hersteller sei die Entwicklung der Elektromobilität. Bis 2035 sollen in Europa fast alle Neuwagenverkäufe auf batterieelektrische Fahrzeuge entfallen. "Das wird eine teilweise Substitution von in Europa hergestellten Fahrzeugen durch in China hergestellte Fahrzeuge begünstigen - unabhängig davon, ob diese Fahrzeuge von einem chinesischen, amerikanischen oder europäischen Unternehmen hergestellt werden", so Duthoit.

>>> Gerhard Krennmair: So sieht das Auto der Zukunft aus

In China haben die einheimischen Hersteller die europäischen Unternehmen vor allem bei Elektroautos bereits überholt und dürften bis Mitte des Jahrzehnts den Anteil der Ausländer am Gesamtmarkt auf unter 50 Prozent drücken. Vor allem die Hersteller von Elektroautos zielen auch auf den Export. Auf der Automesse in Shanghai präsentierten sich chinesische Marken als weltweit führende Hersteller von Elektroautos. Patrick Koller, Chef des französischen Autozulieferers Faurecia, hält es aufgrund des "fantastischen Wettbewerbsvorteils" für möglich, dass bald mehr als eine Million in der Volksrepublik produzierte Autos pro Jahr in Europa verkauft werden.