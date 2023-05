ZUR PERSON



Nikolaus Griller, 40



ist Aufsichtsrat und Vorsitzender des Gesellschafterausschusses des global tätigen Wiener Herstellers von Leitungen und Systemen zur Übertragung von Energie und Daten, GG Group. Nach dem Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre arbeitete er bei Microsoft Europe in Paris und Brüssel, ehe er im Familienunternehmen einstieg und nach wechselnden Positionen u.a. in Entwicklung, Vertrieb und dem Aufbau mehrerer Produktionsstandorte von 2015 bis 2018 in die Geschäftsführung ging. Griller war bis Anfang des Jahres Vorsitzender der Jungen Industrie in Wien und hat ein Faible für Bildungspolitik: Er unterrichtete im Rahmen der Bildungsinitiative Teach for Austria zwei Jahre an einer Wiener Mittelschule und setzt sich im Rahmer mehrerer Projekte für die Stärkung des österreichischen Bildungssystems ein. Griller ist dreifacher Vater.



ZUM UNTERNEHMEN

GG Group ist eine in­ter­na­tio­na­le Un­ter­neh­mens­grup­pe in Fa­mi­li­en­be­sitz, die hoch­qua­li­ta­tive­ und­ tech­no­lo­gisch ­an­spruchs­vol­le­ ­Ka­bel­ und­ Lei­tungs­sys­te­me ­für­ An­wen­dun­gen ­in­ den ­Ge­schäfts­be­rei­chen­ Au­to­mo­bil und In­dus­trie pro­du­ziert. Das Ka­bel­werk Poysdorf nimmt als Sitz der Ent­wick­lung von Ka­beln und Lei­tun­gen eine zen­tra­le Rol­le in der Un­ter­neh­mens­grup­pe ein. Zu­sätz­lich wer­den hier die meis­ten Pro­duk­te für die Kon­fek­ti­ons­stand­or­te ge­fer­tigt. Die Gruppe mit mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 12Standorten macht rund 600 Millionen Jahresumsatz.