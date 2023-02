Am Montag wurde die Herbstlohnrunde eingeläutet. Die Gewerkschaften der Metallindustrie gehen mit der Forderung von einem Gehaltsplus von 10,6 Prozent in die Verhandlungen. Weiters auf der Wunschliste der Gewerkschaften: 1.000 Euro Mindestgehalt für Lehranfänger, ein Zuschlag für Samstagsarbeit, die Anhebung des Überstundenzuschlages für die 10. Arbeitsstunde und eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche.



Wenig überraschend wurden diese Forderungen von der Arbeitgeberseite abgelehnt. Rund ein Drittel der 1200 Unternehmen der Metallindustrie würden derzeit keine Gewinne machen, sagt Arbeitgebervertreter Christian Knill. Er wünscht sich eine starke Betonung von „Einmalzahlungen“ in der Herbstlohnrunde. Diese sind seit einigen Jahren bis zu einer Summe von 3000 Euro steuerbefreit. Es wäre, so Knill „ein Schwachsinn“ dieses Vehikel nicht zu nützen.



Viertel der Industriebetriebe schließt Komplettstopp nicht aus