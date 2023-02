Mit Blick auf das Gesamtfiskaljahr 2022/23 rechnet das Management den Angaben zufolge "mit einem sehr deutlichen Anstieg beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT)" - konkret mit einer "Steigerung um zumindest 50 Prozent". Beim operativen Ergebnis sowie beim Konzernumsatz wird von einem "deutlichen Anstieg von 10 bis 50 Prozent" ausgegangen.

Im Geschäftsjahr 2022|23 soll das Investitionsvolumen in den drei Segmenten Frucht, Stärke und Zucker in Summe mit rund 111 Mio. Euro über dem Wert des Jahrs davor liegen, jedoch unter den geplanten Abschreibungen in Höhe von rund 120 Mio. Euro.



"Ein wesentlicher Anteil unserer Investitionen wird in Zukunft für weitere Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen verwendet", betonte Mühleisen. Agrana will bis 2040 CO2-neutral zu produzieren und "bis spätestens 2050 auch ihre in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette entstehenden Emissionen, von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis hin zum Transport der Produkte zu unseren Kunden, auf netto null zu reduzieren", so der Konzernchef.

