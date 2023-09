Die EVN will sich von der deutschen WTE Wassertechnik trennen. Man wolle einen "strukturierten Verkaufsprozess" umsetzen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Für die vollständige Übernahme und Weiterentwicklung des Projektgeschäfts im Umweltbereich sucht der niederösterreichische Energieversorger Investoren. Schließlich, so der Konzern in einer Aussendung, wolle sich die EVN noch stärker auf ihr Kerngeschäft im Energiebereich konzentrieren.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen in Niederösterreich

Mit einem Umsatz von zuletzt rund 169 Millionen Euro und einem Gewinn von knapp 33 Millionen Euro zählt der deutsche Konzern zu den namhaften Anbietern und Betreibern von Umweltanlagen: Das Leistungsspektrum reicht von der Planung über die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Abwasserreinigung, Klärschlammverwertung und -verbrennung bis hin zur Wasserversorgung. Nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in Bahrain und Kuwait hat die WTE aktuelle Projekte. Insgesamt ist das Unternehmen mit rund 500 Gesellschaften in sieben Ländern vertreten. In Europa ist die WTE nach eigenen Angaben die Nummer 1 im Bereich der Klärschlammverbrennung.