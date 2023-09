- © INDUSTRIEMAGAZIN

TGW Logistics gilt als Stiftungsunternehmen als sicherer und verlässlicher Arbeitgeber: Der Spezialist für Intralogistik-Systeme darf nicht verkauft werden, zwei Drittel der Erträge bleiben im Unternehmen und werden investiert - in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in eine moderne Infrastruktur sowie in Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus fließen in die gemeinnützigen TGW Future Wings Projekte, die die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern, mindestens zehn Prozent des Gewinns.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen in Oberösterreich

51 Auszubildende feierten im September den Start ins Berufsleben bei TGW Logistics Insgesamt sind derzeit nun 193 junge Menschen beim oberösterreichischen Technologieunternehmen für die Planung und Errichtung hochautomatisierter Logistikzentren in aller Welt in Ausbildung. Im Internet kommt das gut an: TGW belegt in der Branche der Anlagenbauer in der Kategorie Arbeitgeber einen Spitzenplatz - und landet nur ganz knapp hinter dem Zweitplatzierten Doppelmayr.



>>> Wie die Lagerautomatisierung von der Krise profitiert

Für ein hohes Maß an Variabilität im Familienalltag sorgen zudem flexible Arbeitszeiten und ein Home-Office-Modell. Elternkarenz, Papamonat, Elternteilzeit sowie die Unterstützung beim Wiedereinstieg in den Beruf haben ebenfalls einen hohen Stellenwert im Unternehmen. TGW wurde unter anderem mit dem oberösterreichischen Landesfamilienpreis „Felix Familia“ und dem Staatspreis Familie & Beruf für sein Engagement zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet.



>>> Startup-Gründer Kirchmayr: "Ein Team aus Highperformern"

Warum ist TGW im Internet so beliebt?

Die Systeme von TGW werden als zuverlässig und effizient beschrieben

Unterstützung von sozialen Projekten, insbesondere in der Kinder- und Jugendförderung, durch Spenden und Stiftungen



nachhaltiges, umweltbewusstes Handeln als integraler Bestandteil der unternehmerischen Verantwortung



Weiterbildungsprogramme und Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen



CEO Harald Schröpf betont die Wichtigkeit mobiler Roboter als Schlüsseltechnologie für eine zukunftsfähige Intralogistik



In welchen Bereichen ist TGW beliebt?

Management



Arbeitgeber

Verbesserung der Reputation:

Management



Top!

TGW, Hersteller von Intralogistik-Systemen mit Sitz in Marchtrenk, kratzt in der Kategorie Arbeitgeber an der Bestnote und liegt in dieser Kategorie deutlich vor dem Erstplatzierten Andritz und nur hauchdünn hinter Doppelmayr.