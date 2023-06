Der weltweit tätige Vorarlberger Kunststoffverpackungshersteller Alpla errichtet in der südafrikanischen Küstenstadt Ballito in der Provinz KwaZulu-Natal für 60 Millionen Euro eine Recyclinganlage. Der Baustart für das Werk wird diesen Sommer erfolgen, die Fertigstellung ist für Herbst 2024 vorgesehen. Das Ziel sei "ein Bottle-to-Bottle-Kreislauf am Ort unserer Aktivitäten", sagte Alpla-CEO Philipp Lehner.

>>> Österreich ist Recycling-Musterland.

Bei dem neuen Werk in Ballito nördlich von Durban handelt es sich um die erste Alpla-eigene Recyclinganlage in Afrika. Pro Jahr sollen in der Anlage auf einem 90.000 Quadratmeter großen Grundstück 60.000 PET-Flaschen wiederverwertet und daraus 35.000 Tonnen mechanische rPET (recyceltes PET)-Flakes und -Pellets hergestellt werden. D

en Großteil davon wird Alpla zur Produktion eigener Flaschen weiterverarbeiten. Mit dem neuen Werk erhöhe sich die jährliche Produktionskapazität aller Alpla Recyclingunternehmen und -Kooperationen auf rund 238.000 Tonnen für rPET (recyceltes PET) und 74.000 Tonnen für rHDPE (recyceltes HDPE), sagte Lehner.