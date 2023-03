Während die Bauarbeiten in Leoben seit dem Spatenstich vor rund einem Jahr weit fortgeschritten sind, wird auch am Standort Kulim im Norden Malaysias gebaut. Eine der beiden dort im Bau befindlichen Anlagen werde planmäßig Ende 2024 in Betrieb gehen, die zweite sei auf einen noch nicht genau bekannten späteren Zeitpunkt verschoben worden, so Gerstenmayer. Bis dahin stehe dort nur ein "wind- und wasserdichter" Rohbau.

Insgesamt will AT&S in Kulim zunächst rund 1,75 Milliarden Euro in zwei Werke investieren, wie AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer bei der Präsentation der Halbjahreszahlen Anfang November des Vorjahres erklärte. Das Werk im nordmalaysischen Kulim werde "2024 live gehen, das ist im Zeitplan und im Budget", so Gerstenmayer damals. In der letzten Mitteilung hieß es dagegen: "Das Wachstumstempo wird den Marktgegebenheiten angeglichen und die Mittelfristziele um ein Jahr auf das Geschäftsjahr 2026/27 verschoben."

Als Gründe für die Verzögerung werden die hohen Lagerbestände in der gesamten Versorgungskette für IC-Chipsubstrate und die schwache Nachfrage angeführt. Dies führe zu einem reduzierten Marktwachstum im Jahr 2023. "AT&S ist daher in Gesprächen mit einem wesentlichen Kunden, um Kapazitäten und Finanzierungsbeiträge dem aktuellen Marktumfeld anzupassen."