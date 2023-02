Außergewöhnliche Zeiten erforderten außergewöhnliche Maßnahmen: Da die Messe Interzum im vergangenen Jahr inmitten der Corona-Pandemie ausschließlich digital stattfinden konnte, hatte Blum ein besonderes Event mit dem Titel Blum Connnects ins Leben gerufen. In unterschiedlichen Formaten stellte der Beschlägehersteller Neuheiten und Designideen vor. Das Familienunternehmen setzte dabei aber nicht ausschließlich auf virtuelle Veranstaltungen, sondern ging – mit den entsprechenden strengen Schutzkonzepten − an internationalen Standorten in den direkten Austausch mit Kunden und Partnern: „Wir leben in Zeiten, in denen physische Präsenz nicht immer möglich ist, umso wichtiger ist es jetzt für uns, unsere Partnerschaften zu pflegen und als verlässlicher Partner für unsere Kunden da zu sein“, erklärt Philipp Blum, Geschäftsführer der Blum-Gruppe im Februar 2021. Im Internet ist diese Strategie gut angekommen. Auch wenn sich Blum in keinen Kategorien verbessern konnte, gelang der Sprung in die Top 3. Ob Blum es in das Gesamt-Ranking schafft, sehen Sie hier.



Rang 2021 im Bereich Metallindustrie: 6

Rang 2022 im Bereich Metallindustrie: 3



Damit konnte Blum im Internet punkten:

Zweitgrößter Patentanmelder in Österreich in 2021

Digitales Info-Event für Lehrlinge

Gewinner des German Brand Award für die digitale Leitmesse Blum Connects

Verbesserung der Reputation bei:

Keine Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr



Verschlechterung der Reputation bei:

Keine Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr