Mit einem Umsatz von 946 Millionen Euro hat der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr (Doppelmayr Holding SE) das Geschäftsjahr 2022/23 abgeschlossen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021/22 (886 Mio. Euro) bedeutet dies ein Plus von 6,7 Prozent und auch der Rekordumsatz aus dem Geschäftsjahr 2018/19 in Höhe von 935 Mio. Euro wurde übertroffen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, löste Nordamerika erstmals in der Unternehmensgeschichte den Heimmarkt Alpen als stärksten Umsatzträger ab.

Doppelmayr führt das Wachstum auf die "gute Auftragslage" zurück. In Nordamerika seien außergewöhnlich viele Aufträge an Land gezogen worden. 30 Bahnen werden dort in den Jahren 2022/23 fertiggestellt. Der Umsatzanteil Nordamerikas lag bei 28 Prozent. Der Umsatzanteil Österreichs betrug 12 Prozent. Auch 2023/24 bleibt die Investitionskraft der Skigebietsbetreiber in Nordamerika "auf einem sehr hohen Niveau", sagte Doppelmayr-Vorstand Thomas Pichler. Auch in den Alpen investierten die Kunden in neue Bahnen für ihre Gäste, im urbanen Bereich werde etwa an Seilbahnprojekten im Großraum Paris und in Mexiko City gearbeitet. Die Auftragslage bezeichnete Pichler als "sehr zufriedenstellend".