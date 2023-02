Auf der diesjährigen IAA präsentiert Palfinger seine Zukunftslösungen: digitalisierte, öko-effiziente und smarte Anwendungen, die die Arbeit einfacher, sicherer, wirtschaftlicher und schneller machen. „Wir entwickeln uns von einem Produzenten technologisch wegweisender Produkte zum Anbieter integrierter Gesamtlösungen“, so Palfinger CEO Andreas Klauser. Auch im Internet finden die Innovationen von Palfinger Fans. Im Bereich Innovationen besitzt Palfinger unter den Maschinenbauern in allen Kategorien die höchste Reputation. Auch als Arbeitgeber ist der Konzern offenbar beliebt: Seinen über 12.000 Mitarbeitern bietet das Salzburger Technologieunternehmen ein attraktives Arbeitsumfeld. Bildungsteilzeit, Bildungskarenz oder Fortbildungen gibts im eigenen Campus in Lengau. Und auch bei seinen Lehrlingen ist das Unternehmen äußerst beliebt. Rund 90 Prozent der Azubis bleiben auch nach der Lehre bei Palfinger.



Rang 2021 im Bereich Maschinenbau: 2

Rang 2022 im Bereich Maschinenbau: 1



Damit konnte Palfinger im Internet punkten:

Auszeichnung als „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“, der das freiwillige Engagement seiner Angestellten fördert

Fairer Arbeitgeber mit zahlreichen Weiterbildungsmodellen

Arbeit von CEO Andreas Klauser

Weiterentwicklung der Technologie für ferngesteuerte Krane

Innovationen im Bereich von Gesamtlösungen



Verbesserung der Reputation bei:

Produkten

Wirtschaftlichkeit

Nachhaltigkeit

Management

Arbeitgeber

Innovation

Verschlechterung der Reputation bei:

Palfinger konnte sich in allen Kategorien im Vergleich zum Vorjahr verbessern

Top!

Palfinger hat den Sprung von Platz 2 an die Spitze seiner Branche geschafft. In der Kategorie Innovation schafft es das Unternehmen in die Top 3 der Gesamt-Bewertung.