Nach einem Jahrzehnt an der Miba-Spitze zieht Vorstandschef Franz Peter Mitterbauer Bilanz: Über ein wasserdichtes Geschäftsmodell, Abgänge im Topmanagement und die Logik eines nicht unumstrittenen Gleitlager-Joint Ventures.

INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Mitterbauer, unter Ihrer Führung - also binnen zehn Jahren - hat sich der Umsatz von Miba nahezu verdoppelt. Trauern Sie vergebenen Chancen nach oder stehen Sie auf dem Standpunkt, alles richtig gemacht zu haben?



F. Peter Mitterbauer: Das man immer alles richtig macht, ist 'wishful thinking'. Aber im großen Bild bin ich über die Entscheidungen, die wir im Unternehmen getroffen haben, nicht unzufrieden.



Ein paar Besprechungsräume weiter findet sich ein Gemälde der Malerin Xenia Hausner an der Wand. Darauf: Ihr Vater mit einem resoluten, dem Betrachter zugewandten Blick. Was meint er, wie Sie sich machen?



Mitterbauer: Wenn er so von der Seite zuschaut und das Treiben im Unternehmen beobachtet, ist er damit, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt hat und welche strategische Richtung eingeschlagen worden ist, wohl doch sehr zufrieden.



Welchen Reifungsprozess machen Sie an sich selbst fest?



Mitterbauer: Ich glaube, die Annahme, einen fast 50-jährigen Menschen groß zu verändern, ist naiv. Das man kraft der Erfahrung Dinge abgeklärter und differenzierter sieht und zusätzliche Perspektiven gewinnt, liegt in Natur der Sache. Glauben Sie mir: Die letzten Jahre durch die Pandemie zu steuern war nicht trivial. Wie es uns in der Miba gemeinsam gelungen ist, das erfüllt mich mit Stolz.



Miba erwirtschaftet 60 Prozent seines Umsatzes außerhalb des Automobilgeschäfts. Was ist vom Geschäftsmodell Ihres Vaters noch übrig?

Mitterbauer: Eine ganze Menge. Dass in unserer breit aufgestellten Technologiegruppe ein großer Teil des Umsatzes außerhalb des Automobilgeschäfts erwirtschaftet wird, war vor zehn oder 25 Jahren nicht anders. Die Überzeugung, dass wir in dieser Breite und Diversität weiter wachsen können, ist also gar nicht neu für uns.