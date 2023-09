- © INDUSTRIEMAGAZIN

Mit dem Ausbau des Recyclingwerks im polnischen Radomsko setzt ALPLA den weltweiten Ausbau der Kreislaufwirtschaft fort. In die dritte Extrusionsanlage am Standort investiert der international tätige Verpackungs- und Recyclingspezialist rund acht Millionen Euro. Die jährliche Produktionskapazität für PET-Rezyklat in Lebensmittelqualität (rPET) wird von 2.000 auf 54.000 Tonnen erhöht. Das PET Recycling Team (PRT) Radomsko ist eine der größten Recyclinganlagen in Europa.

Ab 2025 müssen alle PET-Getränkeflaschen in der EU mindestens 25 Prozent Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) enthalten. Mit der Standorterweiterung in Polen schafft ALPLA die Basis, um die EU-Vorgaben in den regionalen Märkten zu erfüllen. In den weltweiten Ausbau der Recyclingaktivitäten investiert ALPLA jährlich rund 50 Millionen Euro.

Der Vorarlberger Spezialist für Kunststoffverpackungen und Recycling mit Sitz in Hard (Bezirk Bregenz) hat im Geschäftsjahr 2022 die 5-Milliarden-Umsatzgrenze überschritten. Der Umsatz übertraf den Vorjahreswert um 27,5 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. "Hohe Kosten, veränderte Nachfrage und das sich wandelnde Konsumverhalten werden die Verpackungsbranche noch lange beschäftigen", so Alpla-CEO Philipp Lehner.

ALPLA beschäftigt weltweit rund 23.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2021: 22.100). Damit ist ALPLA der mit Abstand größte Arbeitgeber in Vorarlberg. An 190 Standorten in 46 Ländern produziert das Unternehmen Verpackungssysteme, Flaschen, Verschlüsse und Spritzgussteile. In Österreich, Deutschland, Polen, Mexiko, Italien, Spanien, Rumänien und Thailand betreibt ALPLA Recyclinganlagen für PET und HDPE.





