Beim oberösterreichischen Motorenhersteller Steyr Motors wird die Belegschaft bis zum Sommer um "30 bis 40 Prozent" reduziert. Die wirtschaftliche Situation sei "derart prekär, dass diese einschneidenden Schritte unumgänglich sind, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten", so der Eigentümer, die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares, am Donnerstag. "Mit den derzeit im Portfolio befindlichen Kundenprojekten, einer Stärkung des Vertriebs und einer dem Umsatz angepassten Mannschaft" sei das Unternehmen jedoch in einer guten Position, um in den kommenden Jahren wieder profitabel zu werden und den Turnaround nachhaltig zu schaffen, so Mutares.

Es ist nicht das erste Mal, dass der oberösterreichische Motorenhersteller Steyr Motors ums Überleben kämpft. Schon 2018 war Steyr Motors insolvent, nachdem das Unternehmen 2001 als eigenständige Firma einer Investorengruppe rund um den früheren Generaldirektor der "Steyr Daimler Puch Werke" und Ex-Verkehrsminister Rudolf Streicher ausgegründet wurde.

Erst Ende 2022 wurde Steyr Motors von einem neuen Eigentümer übernommen. Zuvor standen die Steyrer im Eigentum des Rüstungskonzerns Thales. Dieser hatte das Unternehmen aus der Insolvenz gekauft, in die das Unternehmen 2018 unter dem Eigentum einer chinesische Investorengruppe schlitterte.



Mutares will das Unternehmen jetzt auf die "Kernkompetenz" fokussieren, sprich auf die Herstellung von Dieselmotoren für den Verteidigungsbereich als auch für den Einsatz im Bereich Marine. Die Steyr Motors GmbH entwickelt und produziert Hochleistungsmotoren fertigt in Kleinserien Motoren für Boote, Sonderfahrzeuge und Maschinen.



>>> Arbeitsplätze in akuter Gefahr: So wandert die Autoindustrie in die USA ab.

Zumindest 50 der derzeit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihren Job verlieren - an einer sozialverträglichen Lösung werde derzeit gearbeitet, heisst es. Ein möglicher weiterer Konkurs des Unternehmens wird nicht kommentiert. Das Unternehmen hat sich einen Namen mit der Entwicklung und Erzeugung von Monoblock-Motoren mit Hochdruck-Direkteinspritzung gemacht. Das sind Dieselmotoren, die keinen Extra-Zylinderkopf aus Aluminium und deshalb auch keine Zylinderkopf-Dichtung benötigen. Dieses Nischenprodukt ist leichter, kompakter, sparsamer und höher belastbar als die üblichen Dieselmotoren, der Einsatz der Triebwerke erfolgte im Marinebereich, bei Landfahrzeugen und Maschinen. Auch ein Hybrid-Antrieb für Sport- und Freizeitboote wurde entwickelt.

>>> Zulieferer Schaeffler machen hohe Kosten zu schaffen.