Mehr als ein Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine treiben die russischen Behörden ihre Pläne für eine Sondersteuer für Unternehmen voran, mit der sie auf die Finanzprobleme im eigenen Land reagieren wollen. Wie viel Geld insgesamt eingenommen werden soll und wie hoch die Abgabe für einzelne Firmen ausfällt, werde Anfang April genau festgelegt, sagte Vize-Finanzminister Alexej Sasanow am Mittwoch. Zuvor war die Summe von seiner Behörde mit rund 300 Milliarden Rubel (3,7 Milliarden Euro) beziffert worden.

Die neue Regelung solle Ende des Jahres in Kraft treten, hieß es weiter. Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche sollen davon ausgenommen sein. Offiziell betont Moskau stets, es handele sich um eine freiwillige Einmalzahlung. Einige Beobachter bezweifeln dies jedoch. Auch hochrangige Wirtschaftsvertreter äußerten bereits Kritik. In nichtstaatlichen Medien ist auch immer wieder von einer "Kriegssteuer" die Rede. Damit wolle die Führung in Moskau das Loch im Staatshaushalt teilweise stopfen.

Trotz hoher Öl- und Gaseinnahmen verzeichnete das flächenmäßig größte Land der Erde im vergangenen Jahr ein Haushaltsdefizit von 3,3 Billionen Rubel (rund 41 Milliarden Euro). In diesem Jahr drohen angesichts einer inzwischen eingeführten Ölpreisobergrenze noch deutlich höhere Verluste.

Wegen hoher Rüstungsausgaben und sinkender Einnahmen aus dem Energieexport steuert Russland auch in diesem Jahr auf ein Staatsdefizit zu. Es werde höchstens zwei Prozent des BIP betragen, sagt Finanzminister Anton Siluanow. Experten sind skeptischer: Allein im Januar wurde ein Defizit von 1,76 Billionen Rubel (23 Milliarden Euro) gemeldet, das zum Teil auf sinkende Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft zurückzuführen ist. Analysten rechnen deshalb für das Gesamtjahr mit einem Haushaltsdefizit von bis zu 5,5 Billionen Rubel (69 Milliarden Euro). Das entspräche 3,8 Prozent des BIP - fast doppelt so viel wie geplant. Russland verkauft bereits Devisen im Wert von 8,9 Milliarden Rubel pro Tag, um das Defizit zu decken.