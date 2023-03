Eigener Maschinenbau



Die Dimension des Unternehmens - "Runddrähte sind nicht unser Geschäft" (O-Ton Lackner) - ist vor allem in der Fertigung zu sehen. 26 Lackierflachdrahtanlagen im Bereich Automotive sind am Standort Linz installiert, in Steyr will man sukzessive auf 28 Anlagen gehen. Schon heute habe man in diesen Segment die größte installierte Produktionskapazität in Österreich.

Die Anlagen samt ihrer Prozessverkettung sind derart standardisiert, dass man sie im Copy-and-paste-Verfahren - wohl auch in Übersee - ausrollen kann. Sein ganzes Berufsleben, erzählt Koppensteiner, der Metallurgie und Polymertechnik in Leoben studierte, beschäftige er sich nun mit Drähten. Langweilig ist ihm das nie geworden. In Linz baue man sogar die Extrusionsmaschinen selber. Lediglich Drahtlackieranlagen lasse man zuliefern.

Rücken frei

Der Einstieg in die Elektromobilität sei auch deshalb geglückt, weil schon unter den vorherigen Eigentümern Investitionen realisiert wurden. Damals hatte man schon von zwei großen OEM Aufträge in der Tasche. Dass die E-Mobilität derart einschlagen würde und einmal von einem Verbrenner-Aus 2035 die Rede sein werde, war "damals nicht abzusehen", so Lackner, der vom Hochleistungswerkstoffhersteller Plansee ins Unternehmen fand. Jedenfalls habe auch der neue Eigentümer das Potenzial richtig eingeschätzt. Er grätsche nicht hinein, "vielmehr hält er uns den Rücken frei und fährt einen enormen Investitionskurs", so CEO Koppensteiner.