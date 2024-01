© Industriemagazin

Der Preisdruck auf die europäische Automobilindustrie, dem auch Tesla ausgesetzt ist, wird Hersteller und Zulieferer zum Sparen zwingen. So hat Volkswagen Ende vergangenen Jahres ein Kostenprogramm aufgelegt. Damit will der Konzern rund zehn Milliarden Euro einsparen. Größere Einschnitte für die Beschäftigten drohen in diesem Jahr auch bei Bosch. In den entsprechenden Abteilungen sollen 1500 Stellen gestrichen werden, weil Bosch zu viele Entwickler in der Verbrennungstechnik beschäftigt. Die niederösterreichische MGG Herzogenburg GmbH hat am Freitag beim Landesgericht St. Pölten die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Der Automobilzulieferer beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter, wie es in einer Aussendung heißt.

Die Unternehmensberatung Roland Berger stellt in ihrer Studie fest, dass die traditionellen Automobilzulieferer insgesamt eine negative Ergebnisentwicklung aufweisen. Die durchschnittlichen Margen der 600 untersuchten Zulieferer liegen nur noch bei rund fünf Prozent, was im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit einen Rückgang um fast drei Prozentpunkte bedeutet.



Trotz sinkender Margen und des daraus resultierenden Spardrucks sind sowohl bei den Automobilherstellern als auch bei den Zulieferern weiterhin erhebliche Investitionen in die automobilen Zukunftsfelder Elektromobilität und Software erforderlich. Die Automobilindustrie steht vor der großen Herausforderung, hohe Investitionen in Zukunftstechnologien und gleichzeitig strikte Kostendisziplin in den nächsten fünf bis sieben Jahren miteinander zu verbinden.