„MGG ist Hersteller von sehr präzisen Aluminiumgussteilen und Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet an verschiedenen Standorten in den industriellen Kernregionen Europas an innovativen Lösungen für Kunden, die in anspruchsvollen Märkten tätig sind.“ MGG-Komponenten finden sich in Fahrzeugen von Audi, BMW, Porsche, Aston Martin, VW, Bentley, Rolls Royce, Maserati und KTM. Die Automobilzulieferer Magna, Bosch Mahle und ZF werden beliefert. Im Bereich der Nutzfahrzeuge werden unter anderem DAF, MAN, Scania, Mercedes, Renault Trucks, Mack und Volvo beliefert.

MGG Herzogenburg ist ein führender europäischer Hersteller von Aluminiumgussteilen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen produziert Motorteile, Fahrwerkskomponenten wie Achsen und Radträger, Bremssättel und Batteriegehäuse. Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen von zwei langjährigen Mitarbeitern im Rahmen eines Management-Buy-Outs übernommen und firmierte zunächst als CSA Herzogenburg GmbH. Die niederländische MGG-Gruppe kaufte den Betrieb im Jahr 2017 und integrierte ihn. Dieser Vorgang wurde 2021 abgeschlossen und führte zur Änderung des Firmenwortlauts in MGG Herzogenburg GmbH.