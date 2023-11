Der Volkswagen-Konzern steigerte seinen BEV-Absatz um 45 Prozent auf 530.000 Fahrzeuge. Damit konnte VW den Abstand zu Tesla und BYD aber nicht verringern und liegt "abgeschlagen hinter den Marktführern der Elektromobilität" auf Platz 3. Der VW-Konzern habe die bisherigen BEV-Bestellungen abarbeiten können, heißt es in der CAM-Studie.

Für den Markthochlauf, so die CAM-Studie, müssten die Autobauer zunehmend auch preisgünstige BEVs anbieten. Das erhöhe den Druck. Denn die Gewinnmargen "bei vielen etablierten Volumenherstellern gering oder negativ sind", so Bratzel. Die BEV-Verkäufe des chinesischen SAIC-Konzerns dürften um 4 Prozent auf rund 500.000 zurückgegangen sein, während GAC und Geely mit jeweils gut 350.000 E-Autos kräftig zugelegt haben dürften. Der südkoreanische Hyundai-Konzern hat nach CAM-Berechnungen in den ersten neun Monaten 370.000 BEV verkauft, die französisch-italienische Stellantis-Gruppe rund 280.000.