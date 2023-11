Der chinesische Elektroautohersteller BYD ist unter den Top 10 der Neuzulassungen in der Kategorie Elektroautos in Österreich. "Acht Monate nach dem Vertriebsstart im Jänner landete der ATTO 3 mit 103 Neuzulassungen auf dem 9. Platz des Modellrankings, die Marke BYD konnte sich im September mit 139 Neuzulassungen den 10. Platz im Importeurs-Ranking sichern", so Danijel Dzihic, Managing Director von BYD Österreich.

Derzeit verfüge BYD hierzulande über 28 Händler- und Werkstättenpartner. "Einzig in Salzburg Stadt und in St. Pölten sind wir noch auf der Suche nach einem E-Mobilitäts-Vollprofi", so Dzihic in einer Aussendung. Ein Elektroauto zum Preis eines Verbrenners würde in diesen Tagen mit dem Kleinwagen Dolphin angeboten. Knapp 26.000 Euro soll der Preis für das Fahrzeug aus dem Reich der Mitte sein. "Die E-Limousine kommt vorerst mit einer 82,5 kWh großen Blade Battery Battery - die ohne Nickel, Kobalt und Cadmium auskommt - auf den Markt und bietet je nach Variante eine Reichweite von 570 bzw. 520 km nach WLTP", rechnete Dzihic vor.



BYD ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Hersteller von Elektroautos und in mehr als 70 Ländern und 400 Städten vertreten. Vor zwei Tagen meldete BYD einen weltweiten Absatzrekord für das dritte Quartal 2023. Der Konzern mit Sitz in Shenzhen habe 824.001 Autos mit alternativen Antrieben an Kunden ausgeliefert, mehr als die Hälfte mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn für das Quartal soll zwischen 9,55 und 11,55 Milliarden Yuan (1,23 und 1,49 Milliarden Euro) liegen - bis zu doppelt so viel wie im Vorjahr.

Im weltweiten Vergleich werden Elektroautos in China günstiger produziert. Nach Angaben der EU-Kommission sind sie in der Regel um ein Fünftel günstiger als Fahrzeuge, die in Europa hergestellt werden. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die jahrzehntelange staatliche Förderung der Branche in Form von Anreizen und Subventionen. BYD hat in diesem Jahr Volkswagen als meistverkaufte Marke in China abgelöst.