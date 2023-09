Das BMW-Werk Steyr steht für Kompetenz in Sachen Antrieb. Für die Produktion von neuen Elektro-Motoren erweitert das Unternehmen derzeit seine Flächen und investiert einen Milliarden-Betrag. Aber auch im Bereich der Verbrennungsmotoren erweitert der Standort nun sein Produktportfolio: Ab sofort entstehen hier V8-Achtzylinder-Ottomotoren - die stärksten Motoren, die bei BMW Steyr je produziert wurden. Diese Hochleistungsmotoren aus Steyr werden künftig in den M-Modellen der BMW 8er Reihe eingesetzt.

„Die Produktion von V8-Motoren am Standort Steyr unterstreicht einmal mehr, dass wir technologieoffen in die Zukunft gehen. Wir werden noch viele Jahre ein Nebeneinander unterschiedlicher Antriebsarten auf den Straßen sehen: von E-Mobilität über effiziente Diesel-, Benzin- und Hybrid-Antriebe bis hin zu Wasserstoff", erklärt Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW Werks in Steyr und Leiter der weltweiten Antriebsproduktion der BMW Group.