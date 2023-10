Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal seinen Absatz deutlich gesteigert. Er verteidigte damit seine Position als Weltmarktführer im Premiumsegment. Mercedes-Benz hingegen hat mit Verweis auf Modellwechsel und Lieferengpässe im dritten Quartal weniger Autos verkauft. Für die beiden deutschen Konzerne läuft es in China nicht rund. Doch von dort kamen am Dienstag gute Nachrichten für die Branche. Nach einer Delle im Sommer seien im September wieder mehr Fahrzeuge ausgeliefert worden, teilte der Branchenverband PCA mit.

Der Vertriebsvorstand von BMW, Pieter Nota, sagte am Dienstag in München, das Unternehmen sei auf gutem Weg, im Gesamtjahr ein solides Absatzwachstum zu erreichen. Im dritten Quartal wurden mit rund 622.000 Fahrzeugen knapp 6 Prozent mehr verkauft als im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten stieg der Absatz um 5 Prozent auf 1,836 Millionen Fahrzeuge. BMW konnte mehr Fahrzeuge bauen und ausliefern als im Vorjahr, trotz einiger Störungen in der Lieferkette. Teure Oberklassemodelle und vollelektrische Fahrzeuge waren die Wachstumstreiber. Der Auftragseingang sei weiterhin hoch, teilte BMW mit.