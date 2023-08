„Um wirtschaftlich vorne mitspielen zu können, kommt es in der Zuliefererbranche seit jeher auf Größe und Skaleneffekte an. Beides beherrschen die asiatischen Zulieferer in der aktuellen Transformationsphase am besten. Die deutschen Zulieferer hinken dagegen hinterher, weil sie im Wachstumsfeld Elektromobilität oft erst zu spät und zu kleinteilig aktiv geworden sind“, sagt Henning Rennert, Studienautor und Partner bei Strategy& Deutschland.

„Um nun aufzuholen, müssen die ehemaligen Platzhirsche wieder echte Innovationen vorantreiben, Skaleneffekte erzielen und zügig neue Wachstumsstrategien entwickeln. Zudem gilt es, das Wachstum in einem herausfordernden geopolitischen Umfeld abzusichern und wettbewerbsfähige, teilglobalisierte Lieferketten zu schaffen. “

Im Kampf um die bröckelnden Marktanteile auf dem Weltmarkt setzen die deutschen Automobilzulieferer vor allem auf ihre traditionelle Innovationskraft. Sowohl absolut als auch relativ zum Umsatz liegen sie bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung nach wie vor an der Spitze. Trotz schwacher Ertragslage und geringem Umsatzwachstum investierten sie im vergangenen Jahr 15,9 Mrd. Euro, weit vor Asien mit 15,3 Mrd. Euro, Resteuropa mit 8,2 Mrd. Euro und Amerika mit 3,6 Mrd. Euro.

„Die hiesigen Zulieferer investieren aktuell so viel wie noch nie in Forschung und Entwicklung. Damit diese Investitionen auch Früchte tragen, sollten sie ihre Technologieentwicklung allerdings noch stärker auf den Marktbedarf sowie die Situation im Wettbewerb ausrichten, statt längst gesetzten Trends wie im Batteriegeschäft hinterherzulaufen“, sagt Johannes Schneider, Partner bei Strategy& Österreich. „Die Kombination aus Innovationskraft, Produktreife und steiler Lernkurve, mit der sich die österreichischen und deutschen Zulieferer jahrzehntelang vom Wettbewerb abgehoben haben, verfängt auch heute noch. Diese alten Tugenden müssen nun fit für die Zukunft gemacht werden, um Innovation in Wachstum umzusetzen.“