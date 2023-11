Der US-amerikanische Elektroauto-Hersteller Tesla will in seinem europäischen Werk in Grünheide bei Berlin das geplante Einstiegsmodell zum Preis von 25.000 Euro produzieren. Das kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, als er am vergangenen Freitag Grünheide besuchte, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Zuvor war in mehreren Medien von dem Projekt die Rede gewesen. Das Auto soll sich demnach bereits in der Entwicklung befinden. Die Frage, ob es ausschließlich in Europa gebaut werden soll, ist derzeit noch offen.

Tesla hatte sein Werk in Grünheide im vergangenen Jahr in Betrieb genommen. Nach jüngsten Angaben des Unternehmens sind dort rund 11.000 Menschen beschäftigt. Das angepeilte Ziel von 500.000 Autos pro Jahr ist noch nicht erreicht, aber es gibt bereits Pläne, das Werk auf eine Kapazität von einer Million Autos pro Jahr auszubauen. Deutschland prüft noch den umweltrechtlichen Antrag für die erste Ausbaustufe. Umweltverbände und Anwohner haben Bedenken, ein Teil des Geländes liegt in einem Wasserschutzgebiet.

