CNH Industrial, die italienisch-amerikanische Muttergesellschaft von Steyr Traktoren, hat Hemisphere GNSS, einen globalen Anbieter von hochleistungsfähigen Satellitenpositionierungssystemen, übernommen. Das Unternehmen entwickelt elektronische Systeme und Software-Lösungen. CNH will damit mehr automatisierte Dienstleistungen für die Landwirtschaft und die Bauindustrie anbieten, teilte der Konzern mit.

>>> Übernahme: So rettet KTM-Chef Pierer den angeschlagenen Zulieferer Leoni.

Der Kaufpreis beträgt 175 Millionen US-Dollar (161 Millionen Euro). Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. Zu den technologischen Kernkompetenzen von Hemisphere GNSS gehören integrierte Schaltkreise, Leiterplatten, Hochfrequenz-Signalverarbeitung, Navigationsalgorithmen und satellitengestützte Korrekturdesigns. Das Unternehmen wird als eigenständiges Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Kanada und Australien weitergeführt, wie CNH am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gab.



>>> Neuzulassungen: Warum Europas Auto-Industrie trotz guter Verkäufe mit Sorge ins Jahr blickt.