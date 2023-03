In einem Interview mit INDUSTRIEMAGAZIN im Oktober 2022 hat Steyr Automotive CEO Johann Ecker über die neue Strategie des Kraftfahrzeugherstellers gesprochen. Dabei hat Ecker Lücken in der Entwicklungsabteilung des Unternehmens angesprochen. Um diese Lücken zu schließen werde auf Engineering-Dienstleister zurückgegriffen - zumindest solange, bis eigene Kompetenten in diesen Bereichen aufgebaut werden können.

"Dass wir nicht alle Kompetenzen in der Entwicklungsabteilung haben, liegt auf der Hand, weil eben vieles damals in München geschehen ist. Aber da kann man sich auch ergänzen. Es gibt genügend Engineering-Dienstleister, die Lücken auffüllen können, wo wir noch nicht die Kompetenz in der Form aufgebaut haben. Wir sind bestrebt, die Gesamtkompetenz aufzubauen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Und vor diesem Hintergrund kooperiert man mit anderen Engineering-Häusern", so Ecker damals.