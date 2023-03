Leoni stellt Kabel- und Netzwerklösungen für die Automobilindustrie her, darunter auch Kabelbäume. Ein Teilverkauf, der 400 Millionen Euro in die Kasse spülen und wesentlich zur Entschuldung beitragen sollte, war Ende letzten Jahres gescheitert. Nach Angaben des Unternehmens ist das Geschäftsmodell solide, Grund für die Schieflage sei vor allem die hohe Verschuldung.

Der angeschlagene Zulieferer hat 2022 vor Sondereffekten einen knappen operativen Gewinn erzielt. Allerdings brach der operative Gewinn gegenüber 2021 (130 Millionen Euro) um 119 Millionen Euro auf rund 11 Millionen Euro ein. Erwartete Wertberichtigungen aus der Sanierung sind darin noch nicht enthalten. Im Rahmen der laufenden Sanierung wird ein erheblicher Wertberichtigungsbedarf erwartet, der das Ergebnis mit einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag belasten könnte. Auch der Cashflow war im vergangenen Jahr nur dank eines Verkaufserlöses von 278 Millionen Euro positiv und betrug rund 126 (Vorjahr minus 12) Millionen Euro.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Leoni bei einer erfolgreichen Refinanzierung, die Pierer nun auf den Weg bringt, einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro, ein Ebit vor Sondereffekten im hohen zweistelligen Millionenbereich und einen ausgeglichenen Free Cashflow, der nach Finanzierungskosten allerdings auch 2023 deutlich negativ sein wird. "Die im Jahr 2022 gezeigte operative Entwicklung reicht trotz der Fortschritte nicht aus, um die Zinsen und Leasingsaufwände zu tragen", erklärte Leoni bei der Vorlage der Zahlen für das vergangene Jahr.

Mitten in der Sanierung hatte Leoni-Vorstandschef Aldo Kamper überraschend seinen Hut genommen. Der 52-jährige Niederländer verlässt das Unternehmen Ende März, er stand seit 2018 an der Spitze. Er wechselt zum österreichischen Lichttechnik-Konzern AMS Osram. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Pierer-Holding hält auch die Mehrheit am Motorradhersteller Pierer Mobility ("KTM"), am Rennsportzulieferer Pankl Racing sowie am anderen deutschen Autozulieferer SHW.

Im Januar hatte der Aufsichtsrat von Leoni den Restrukturierungsexperten Hans-Joachim Ziems in den Vorstand von Leoni berufen. Ziems hatte Leoni bereits in den Jahren 2020 und 2021 aus einer schwierigen Situation geführt.