INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Mangler, die Automobilindustrie geht durch ein emotionales Wellental: Sie schlägt sich mit Nachfrageeinbrüchen in ihren angestammten Fahrzeugsegmenten und Teileengpässen herum, zugleich ist der Schwenk in ein neues Antriebszeitalter erforderlich. Ziemlich viel auf einmal, oder?



Bernd Mangler: Ich zähle drei Meteoriten, die gerade gleichzeitig einschlagen. Zunächst die in Riesensätzen voranschreitende Digitalisierung der Fertigung. Der zweite Meteorit ist die Transformation in Richtung Elektromobilität. Und schließlich als dritter Meteorit die grundlegende Neudefinition des Produkts Automobil: Sind das noch klassische, vom Menschen gesteuerte Maschinen oder schon Roboter, also fahrende Wohnzimmer?



Fahrendes Wohnzimmer klingt gemütlich, Ihre Ausführungen davor weniger...



Mangler: Wer Gemütlichkeit sucht, ist in der Automobilindustrie falsch. Die Terminlagen sind extrem herausfordernd. Das Automobil ist und bleibt der Innovationsvorreiter. In keiner anderen Branche erreichen neue Technologien eine derart rasante globale Skalierung. Sehen wir es positiv: Das ist auch ungemein befriedigend.



Welche Herausforderungen ergeben sich für einen Automatisierer? Ist die Planbarkeit jetzt ganz beim Teufel?



Mangler: Zunächst: Variantenreichtum und Modellvielfalt erhöhen den Druck, auf Standards zu setzen. Wer seine Produktionen global skalieren will und das ignoriert, läuft bald in eine Vielzahl von Problemen. Es bleibt unendlich viel Zeit liegen. Unsere Teams gehen sehr zupackend in Projekte, insofern ist die Planbarkeit gegeben. Wir verfolgen mit unserer Automatisierungstechnik und unserer Software einen ganzheitlichen Ansatz, spezifizieren ganze Fabriken auf Siemens, wenn es gewollt ist. Genauso gut liefern wir produktspezifische Einzelkomponenten, etwa Steuerungstechnik oder die Mittelspannungsversorgung einer Fabrik. Designsoftware ist ebenfalls eine Eintrittstür.