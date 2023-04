Die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben stiegen um 40,7 Prozent auf 28.311 Pkw - ihr Anteil an den Neuzulassungen liegt damit bereits bei 44,9 Prozent. Davon entfielen 11.235 Pkw auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Dies entspricht einem Zuwachs von 56,8 Prozent. Der Anteil der privaten Halter liegt hier allerdings nur bei 22,9 Prozent.

>>> Wie Oliver Blume Volkswagen umbaut.

Deutliche Zuwachsraten gab es auch bei den Hybridfahrzeugen: Bei den Pkw mit Hybrid-Benzin-Antrieb gab es ein Plus von 35,5 Prozent auf 13.229 Pkw und bei den Pkw mit Hybrid-Diesel-Antrieb ein Plus von 22,4 Prozent auf 3.845 Pkw. Im Vergleich dazu fielen die Steigerungsraten bei den konventionellen Pkw bescheidener aus: Mit 21.961 Benzin-Pkw gab es hier ein Plus von 7,7 Prozent und mit 12.780 neu zugelassenen Diesel-Pkw ein Plus von 7,8 Prozent.

>>> Warum Europas Auto-Industrie trotz guter Verkäufe mit Sorge ins Jahr blickt.

Zu den wichtigsten Automobilherstellern zählt nach wie vor Volkswagen mit den Konzernmarken VW (Anteil: 14,4 Prozent), Skoda (10,1 Prozent) und Audi (6,7 Prozent). An vierter Stelle liegt BMW mit einem Anteil von 6,5 Prozent, gefolgt von der VW-Marke Seat (6 Prozent). Die größten prozentualen Zuwächse bei den Stückzahlen verzeichneten Tesla mit einem Plus von 89,3 Prozent und Dacia (+70,1 Prozent). Ebenfalls gefragt waren Seat (+47,0 Prozent), Skoda (+33,0 Prozent), VW (+30,8 Prozent), Mercedes (+27,3 Prozent) sowie Audi und Toyota mit jeweils 15,0 Prozent. BMW legte bei den Stückzahlen um 13,7 Prozent zu, Ford um 6,8 Prozent.

>>> Warum Diesel- und Benzinmotoren keine Zukunft mehr haben.