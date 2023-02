Die Herstellung chemischer Produkte hat heuer und in den beiden Jahren zuvor überdurchschnittlich hohe Umsatzzuwächse erzielt. Angetrieben wurde das Wachstum von den stark gestiegenen Erzeugerpreisen, berichtete die Bank Austria am Dienstag. Alleine 2021 sind die Branchenproduktion noch um 5,8 Prozent und der Umsatz um rund 26 Prozent auf 16,7 Mrd. Euro gestiegen. Wermutstropfen ist demnach aber eine rückläufige Entwicklung seit dem heurigen September.

"In den letzten Jahren ist es der österreichischen Chemieindustrie gelungen, einen erheblichen Teil der stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten in ihren Produktpreisen weiterzugeben", so Bank Austria Ökonom Günter Wolf. "Dennoch bleibt die Kostenbelastung über 2022 hinaus vermutlich die größte wirtschaftliche Herausforderung für die Branche."



Einen überdurchschnittlich hohen Beitrag zum Umsatzwachstum leistete zuletzt die Kunststofferzeugung. Die Sparte trägt etwa die Hälfte zum gesamten Branchenumsatz bei. Weitere 12 Prozent vom Umsatz wurden mit Chemiefasern erzielt. Darüber hinaus erzeugt die heimische Chemie eine breite, technologisch zumeist hochwertige Produktpalette und sichert sich damit ihre internationale Konkurrenzfähigkeit.

